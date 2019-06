(ANSA) – ISTANBUL, 17 GIU – Entro 10 giorni l’Iran supererà il limite delle riserve di uranio a basso arricchimento consentiti dall’accordo sul nucleare del 2015. Lo ha riferito il portavoce della Agenzia iraniana per l’energia atomica, Behrouz Kamalvandi, durante una visita di giornalisti locali al reattore ad acqua pesante di Arak. Dopo l’ultimatum lanciato del presidente iraniano Hassan Rohani ai restanti partner dell’intesa lo scorso 8 maggio – a un anno dal ritiro unilaterale degli Usa – Teheran aveva già riferito di aver quadruplicato la sua produzione di uranio a basso arricchimento (non oltre il 3,67%) utilizzato come combustibile per i reattori nucleari. Un aumento delle riserve di uranio e acqua pesante era stato certificato anche dall’ultimo rapporto dell’Aiea di fine maggio, che però confermava la loro permanenza entro le soglie fissate dall’accordo, cioè 202,8 kg di uranio e 130 tonnellate di acqua pesante. Secondo il portavoce iraniano, l’aumento delle riserve di uranio corrisponderà ai “bisogni della nazione”.