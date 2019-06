(ANSA) – MILANO, 17 GIU – “Oriali? Sono convinto che i ritorni siano i benvenuti. Soprattutto perché è una persona assolutamente legata all’Inter per storia, tradizione e carattere. Darà più senso alla società”. L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, plaude all’ormai imminente ritorno in nerazzurro di Lele Oriali. L’annuncio, atteso in questi giorni, è ormai solo una formalità perché Oriali già dalla scorsa settimana ha preso contatti con lo staff tecnico e con il club. Si ricompone così la coppia Oriali-Conte che aveva già convinto in Nazionale. Anche la decisione di affidare la squadra all’ex ct azzurro convince Moratti: “Conte? Bene, buona scelta. Ora lo aspettiamo in azione”.