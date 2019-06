(ANSA) – FIRENZE, 17 GIU – Dopo la conferma di Antognoni un altro grande ex viola è prossimo a tornare in Fiorentina: Gabriel Batistuta è arrivato allo stadio Franchi per dove da stamani è presente il braccio destro del nuovo proprietario viola Rocco Commisso, Joe Barone. In programma un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo.