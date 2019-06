(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Come ogni anno, il Benfica vende i suoi pezzi migliori. Questa volta tocca al 19enne attaccante Joao Felix, considerato in patria una sorta di ‘nuovo Cristiano Ronaldo’. Secondo quanto riferiscono il giornale sportivo portoghese ‘Record’ e quello spagnolo ‘Marca’, il suo trasferimento all’Atletico Madrid è imminente, probabilmente questione di ore. Infatti il club biancorosso della capitale ha deciso di pagare la cifra del clausola di rescissione del contratto che il giocatore ha con il Benfica. Si tratta di 120 milioni di euro, che faranno di Joao Felix (seguito anche da Manchester City e Juventus) l’acquisto più costoso nella storia dell’Atletico. Dove, va detto, tutti (a cominciare dall’allenatore Diego Simeone) sono convinti che il giovane portoghese sia il giocatore giusto per rimpiazzare il partente Antoine Griezmann, che lascerà il club anche se non ha ancora annunciato la sua nuova destinazione. ‘Record’ scrive anche che Joao Felix sarebbe già a Madrid per sostenere le visite mediche.