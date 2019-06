CARACAS – Estudiantes de Mérida e Mineros de Guayana saranno le protagoniste della finale della Liguilla del Torneo Apertura 2019.

Sul campo neutro del Metropolitano di Cabudare gli accademici hanno battuto per 1-2 il Carabobo. All’andata i granata si erano imposti per 0-1.

La squadra andina si é portata in vantaggio grazie ad un gol di Jesús “la pulga” Gómez al 22esimo, con questo risultato pareggiava il risultato globale.

La gara é stata molto intensa regalando emozioni nelle due aree di gioco. Al 77esimo, Gómez é salito nuevamente in cattedra servendo un assist perfetto a Galileo Del Castillo che con una zuccata ha mandato la palla nel sacco.

Lo 0-2 obbligava al Carabobo a segnare due reti per timbrare il biglietto per la finale. All’81esimo i granata accorciano le distanze con Franklin González. Ma la gara si é chiuso con il punteggio di 1-2 (globale di 2-2), con questo risultato la squadra andina vola in finale grazie alla regola dei gol in trasferta.

Per il terzo anno di fila l’Estudiantes de Mérida si garantisce un posto in competizioni internazionali. Nei due precedenti si é qualificato per la Coppa Sudamericana, in questa stagione in caso di vittoria finale potrebbe entrare nella fase a gironi della Coppa Libertadores 2020.

Nell’altra semifinale, a Puerto Ordaz, per conoscere l’altra protagonista della finale si é dovuto ricorrere alla lotteria dei calci di rigore. Nei 180 minuti regolamentari, Mineros e Zulia non sono riusciti a segnare.

Alla squadra allenata dall’italo-venezuelano Francesco Stifano sono stati fatali i tiri dal dischetto di Paredes (palo) e Casquete (fuori), a nulla é servito il rigore parato da Leo Morales a Rivero.

Dopo i tiri dagli undici metri l’incontro si é chiuso con il punteggio di 4-3 per la squadra di Puerto Ordaz.

Con questo risultato la squadra allenata da Horacio Matuszyczk arriva a quota 8 gare senza sconfitte nei play off. Dal canto suo, la formazione lagunare chiude la stagione con una scia positiva di 12 gare, tra Primera División e Coppa Sudamericana, senza conoscere KO: l’ultima sconfitta risale al 12 aprile, quando fu battuto per 3-1 dal Carabobo.

La finalissima del Torneo Apertura si giocherà nel seguente modo: andata il 23 giugno a Mérida e ritorno il 30 a Puerto Orsdaz. In entrambi i casi il fischio d’inizio é in programma alle 17:00.

(di Fioravante De Simone)