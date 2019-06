(ANSA) – ROMA, 17 GIU – “La percezione dei fatti e delle scelte adottate dal club”, da parte di Francesco Totti, è “fantasiosa e lontana dalla realtà”. Così la Roma, in una nota ufficiale in cui, replicando all’ormai ex dirigente, sottolinea come “la proprietà non ha alcuna intenzione di mettere la società in vendita adesso o in futuro”. Il club esprime anche “estrema amarezza” per la decisione di Totti di lasciare e sottolinea di “non avere avuto risposta” alla proposta fattagli di assumere il ruolo di direttore tecnico”.