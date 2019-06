CARACAS – Durante tutto un fine settimana il Centro Italiano Venezolano di Caracas si é stretto attorno alle sue farfalle azzurre per ammirarle dal vivo.

Spettacolo di cornice all’altezza delle aspettative per la sodalizio di Prados del Este che ha organizzato tre gare spalmate in quattro giornate che hanno tenuto incollati sugli spalti non solo genitori, ma anche pubblico in generale.

Il club italico é stato capace di organizzare in un solo giro di volta la Copa Amistad, Liga Colegial e Liga Federativa Alto Rendimiento. Competizioni destinate a tre categorie diverse della ginnastica.

Le gare sono iniziate con le più piccine nella “XIX Copa Amistad de la Gimnasia CIV” dove le aspiranti a “farfalle azzurre” si sono esibite nella sbarra e trave. Le più brave sono state: Mikaela Abbinante, Fabianna Arumuni, Guiliana Bommarito, Marianna Clemente, Isabella Di Cocco, Mariagabriella Di Cocco, Sophia Garrido, Samantha Ianucci, Angelica Martinez. Daniella Pepe, Emiliana Perez Prada, Isabella Ratino, Alessia Senzani, Sabrina Spinetti e Maria Varraso.

Dopo le esibizioni delle più piccole é stato il turno delle ginnastte della categoria “básica” dove le azzurrine hanno sfidato la scuola El Claret.

Qui sono salite sul podio: María Añez – Gabriela Gammiero (oro) , Aranza Cortez – Sofia Rubio (argento) e Ivanka Radeska – Erika Guarracin (bronzo).

Nella “básica 2” le vincitrici nell’all around sono state Valeria Payares (prima), Isabella Toscano (seconda) e Daniela De Souza (terza). In questa categoria tutte le ginnaste sono targate El Claret.

Lo spettacolo é continuato venerdí con la XXVI “Copa Amigos de la Gimnasia CIV”, qui le categorie in gara erano AAU XCEL PLATA ed USAG. I club che si sono dati battaglia erano: Academia Merici, Británico, Champagnant, Cristo Rey, Club de Gimnasia El Claret, El Ángel, La Salle, Only For Kids ed il San Jose de Tarbes del Paraiso, tutti iscritti nella Liga Venezolana de Gimnasia. Tra gli invitati c’erano anche i Club Victoria, Deportes para todos e MFB affiliati alla Federación Venezolana de Gimnasia.

Nel nivel 1 AAU, nella modalitá dell’all around – Categoria A, sono salite sul podio: Ahymara Cañas (prima, scuola Champagnant) Mia Dos Santos (seconda, Claret) e Sofia Carrillo (terza, Champagnant). Nella categoria B sono salite sul podio: Sophia Llamozas (Cristo Rey), Adriana Pereira (cristo Rey), Victoria del Vecchio (CIV) e Clarissa Sánchez (CIV).

Nella categoria AAU1 a squadre le prime tre della classe sono state: Cristo Rey, Champagnant e Centro Italiano Venezolano di Caracas.

Anche nel “nivel 2 AAU” c’erano due categorie A e B. Nella prima categoria sono salite sul podio: Federica Sinopoli (Academia Merici), María Esteves (Claret) e Andrea Vega (Sit Paraiso). L’azzurra Nathalia Serra ha chiuso al quarto posto.

Mentre nella categoria B le più brave sono state: Sophia Mier y Terán (Scuola Cristo Rey, prima), María Peña (Academia Merici, seconda) e Mariana Leise (El {Angel, terza)

Dominio del Cristo Rey nella categoria USAG 1 – Categoria A con tre atlete sul podio: Nicole Yllanes, Maria Pacheco ed Ivana Gonzalez. L’azzurrina Fabianna Farinola quarta.

Nella categoria B primo posto per María Ruíz dell’Only for kids che si é lasciata alle spalle Alana Romero (Claret) e Mariana Manzo (Only For kids).

Alla USAG 2, le categorie in gara erano tre. Nel torneo a squadre sono salite sul podio Cristo Rey, CIV ed Only For Kids.

Nell’all around categoria A la medaglia d’oro é stata vinta da Ariana Santos (Cristo Rey), con lei sono salite sul podio: Camila Alarcón (CIV) ed Emily Abla (La Salle).

Nella categoria B le protagonista sono state: Alessia Avellaneda (Cristo Rey), Emiliana Armada (CIV di Caracas) e Sofia Montañe (Cristo Rey).

Mentre nella categoria C sul podio c’erano Dafne García (Only for kids), Stafania Russo (CIV) e María Guinan (Cristo Rey).

Nella USAG 3, le categorie in gara erano due. Nella prima le prime tre della classe sono state: Abril Piña (Cristo Rey), Valeria Díaz (Claret) e Kledimar Aria (Only for Kids).

Da applausi a scena aperta le prestazioni nella USAG 3 categoria B dove il Centro Italiano Venezuelano ha piazzato tre ginnaste sul podio: Valeria García, María Danesi e Marianna Méndez.

Nella USAG 3 a squadre le protagonista sono state: Centro Italiano Venezolano, Cristo rey ed Academia Merici.

Anche nella USAG 4 il CIV ha fatto la voce grossa con tre ginnaste sul podio: Daniela Marchesano, Lorena Garcia e Veronica Aquino. Nella modalità a squadre le prime sono state: Centro Italiano Venezolano di Caracas, La Salle e Champagnat.

Nella USAG 6 le punte di lancia dell’italo sono state Elisa Visconti e Camila Mogensen che si sono lasciate alle spalle Mariana Da Ruos. Nella USAG 7 i primi due posti sono stati occupati da Gabriela Adam (CIV) e Visctoria Isabel Blanco. Nella AAU 3 sul podio c’erano: Tiziana Da Motta (CIV), Arantza Landaeta (La Salle) e Daniela Rodriguez (Champagnant).

Andrea Adrianza della scuola Cristo Rey ha vinto l’oro nella XCEL Plata, dietro di lei sono arrivate le azzurre Alessandra Pereira e Alexa Irazabal.

Nell’Invitacional c’erano in gara le categorie: 11-12 anni, 13-14 anni ed over 15 in rappresentanza di: MFB, Arabesco y Gimcara, Ateneas, Estrellas Ucevistas, Club Victoria e CIV di Caracas.

La categoria over 15 all around, ha visto aggiudicarsi il primo posto alla farfalla azzurra Dariana Salvatorelli che non ha lasciato scampo a Fabiana Romero (MFB) e Valentina Chacon (MFB).

Nella categoria 13-14 anni c’é stato l’enplein del club di Prados del Este con Valeria Arraíz, Alessia Capobianco e Sabrina de Petris. Il CIV ha gioito anche per il sesto posto di Valeria Aquino.

Mentre nella categoria 11-12 anni, il sodalizio italico ha piazzato due ginnaste sul podio Victoria Da Silva (seconda) e Carlota Puche(terza). La prova é stata vinta da Alondra Romero del MFB.

Al termine delle varie esecuzioni di ogni categoria in gara, convinti applausi alle ginnaste dei diversi club in gara.

“Voglio ringraziare all’art designer Victoria Pérez che ci ha aiutato con il nuovo poster della squadra. Senza dimenticarmi delle ginnaste Dariana Salvatorelli, Sabrina De Petris, Valeria Arraiz, Giosi Schillaci, Alesia Capobianco, Valeria Aquino, Victoria Da Silva e Carlota Puche”. – comenta Adriana De Sousa, presidentessa della Commissione di Ginnastica del CIV, aggiungendo – “I ringraziamenti vanno anche alle famiglie Alarcón Hernández, Rubino Buonanni e Russo Buitriago che hanno contribuito nella realizzazione dei poster e a tutti i membri della commissione. C’é stato anche il supporto delle famiglie De Petris Di Cola, Salvatorelli De Sousa, Cisneros Perez, Arraiz Reyes, Schillaci Piazza, Fernandes Layas, Aquino Cariello, Mogensen Pelayo, Danesi Cammarano, Visconti Montemaranno e tutti i genitori delle ginnaste per la loro partecipazione e supporto”.

Tutte queste vittorie delle farfalle azzurre non sarebbero state possibili senza il suo staff tecnico: Alfredo Millan (coordinatore scuola di ginnastica), Rafael Briceño (professore), doctor Rafael Acosta (professore), Marco Flores (allenatore), Marisol Franchi (professoressa), Alicia Savino (allenatrice), Ariadne Adrianza (allenatrice), Licenciada Omaira Monroy (psicóloga sportiva), Osmiller Araujo (fisioterapeuta).

(di Fioravante De Simone)