(ANSA) – CAGLIARI, 18 GIU – C’è un fermo per l’omicidio avvenuto ieri sera nelle campagne tra Sestu e San Sperate, nel Cagliaritano. In manette è finito Aldo Soro, 60 anni, personaggio noto alle forze dell’ordine. È l’uomo che i cittadini di Sestu hanno visto aggirarsi armato di fucile per le vie della cittadina e che poi è stato bloccato all’interno di un bar. Sarebbe lui, secondo gli investigatori, il responsabile dell’uccisione di Antonio Piras, 35 anni, di Sestu. A quanto pare i due si frequentavano da tempo. Ieri sera sarebbero andati insieme in campagna, in località Terra ‘e Pilloni, forse per sbrigare qualche faccenda. Avrebbero avuto una discussione, una lite alimentata dai fumi dell’alcol, Soro avrebbe imbracciato il fucile ed esploso un colpo che ha raggiunto al petto il 35enne uccidendolo. Avrebbe poi lasciato la zona, raggiungendo il centro di Sestu dove alcuni cittadini lo hanno visto camminare con ancora in mano il fucile. Una persona avrebbe sentito lo sparo e chiamato la polizia. Il corpo di Antonio Piras è stato scoperto intorno alle 21.30, circa 45 minuti dopo gli agenti della squadra mobile hanno bloccato Soro, portandolo in Questura dove è rimasto tutta la notte, fino al fermo.(ANSA).