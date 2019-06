(ANSA) – ROMA, 18 GIU – Nuova sfida show, nel Travelers Championship (PGA Tour), tra Francesco Molinari e Brooks Koepka. A Cromwell (20-23 giugno), nel Connecticut, ancora un duello super tra il campione azzurro e il leader mondiale. Il re della Ryder Cup 2018, dopo il 16mo posto nell’US Open, vuole tornare a vincere sul green. Mentre Koepka sogna l’exploit per vendicare il 2/o posto in California con Woodland che ha spezzato il sogno triplete per il 29enne americano. Bubba Watson difende il titolo vinto nel 2018 dopo una grande rimonta nell’ultimo round contro Casey, in cerca di rivincita. Il campione in carica giocherà i primi due round d’apertura dell’evento al fianco di Koepka e Finau, altro pretendente al titolo. Mentre Molinari dovrà vedersela con big del calibro di Thomas e Cantlay, rispettivamente numero 7 e 8 al mondo. Sul percorso del TPC River Highlands sorteggi show. Mickelson, già vincitore delle edizioni 2001 e 2002, affronterà Spieth (campione nel 2017) e Leishman (a segno nel 2012). Sfida clou pure tra Casey, Day e DeChambeau. Il montepremi è di 7.200.000 dollari. (ANSA).