(ANSA) – NEW YORK, 18 GIU – “Ho avuto una buona conversazione telefonica con il presidente cinese Xi. Ci incontreremo la prossima settimana al G20 del Giappone”. Lo twitta il presidente americano Donald Trump, sottolineando che i rispettivi staff inizieranno a parlare già prima del loro faccia a faccia. Trump nel suo tweet parla di un “esteso incontro” in programma con il presidente cinese Xi Jinping, lasciando intravedere uno sblocco delle trattative commerciali in fase di stallo ormai da settimane. L’incontro potrebbe sminare il rischio di una guerra commerciale a tutto campo fra la prima e la seconda economia al mondo. Trump ha già minacciato ulteriori dazi contro la Cina: se entrassero in vigore, le tariffe americane arriverebbero a colpire tutto il ‘Made in China’.