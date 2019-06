(ANSA) – ROMA, 18 GIU – “L’arresto di Platini? E’ un argomento del quale non mi piace parlare, non si sanno bene le cose ed io sono d’accordo con Michel: sono certo che non c’entra nulla, non credo che possa aver fatto queste cose”. A parlare, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, è Marco Tardelli, ex compagno di squadra nella Juventus di Platini.