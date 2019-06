ROMA. – Tre voci, un solo obiettivo: evitare, o quantomeno congelare fino alla fine dell’estate, la procedura d’infrazione sul debito. Il premier Giuseppe Conte si avvia alla sua “mission impossible” a Bruxelles con l’intenzione di puntare sui “big” dell’Europa, tradizionali partner dell’Italia, e rimarcare implicitamente la discrasia tra gli attacchi giallo-verdi (soprattutto verdi) e la volontà, impersonata dal premier stesso, di rispettare delle regole discutibili ma pur sempre vigenti.

Sarà il Consiglio Ue di giovedì, per Conte, il palcoscenico per far valere le sue ragioni. E per assicurare che non serve alcuna manovra estiva e che una correzione quasi automatica dei conti sarà messa in campo già nell’assestamento di bilancio. Conte arriverà a Bruxelles sulla scia della lettera politica ultimata in queste ore.

Una lettera che rappresenterà la summa della posizione italiana: le regole europee sono da aggiornare eliminando equità e primato della finanza ma la volontà dell’Italia di restare nell’Europa è fuori discussione. Il premier mostrerà la missiva domani mattina ai due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e al ministro del Tesoro Giovanni Tria prima dell’informativa alla Camera.

E prima, soprattutto, del pranzo a Quirinale dove Sergio Mattarella, la cui attenzione sulla stabilità dei conti è alta e costante, incontrerà mezzo governo. Non è escluso che il vertice economico si sviluppi in due tempi, con un nuovo incontro dopo l’intervento di Conte alla Camera e prima della salita di premier e ministri al Colle.

E il rischio è che rivada in scena il confronto-scontro tra due visioni: quella più prudente di Conte e Tria e quella d’attacco guidata da Salvini. Con due provvedimenti “oggetto” della contesa: flat tax e salario minimo, che vanno un po’ ad occupare il ruolo che, lo scorso autunno, hanno avuto quota 100 e reddito di cittadinanza.

La trattativa in Ue si incrocerà con quella per le nomine, i cui tempi si preannunciano più lunghi del previsto. Conte rivendicherà un ruolo di primo piano per l’Italia ma la partita è difficile soprattutto se il governo proporrà a Bruxelles un profilo politico legato alla Lega, che a Strasburgo è opposizione.

Non a caso a Bruxelles c’è il ministro Lorenzo Fontana a mediare: se il futuro presidente della commissione Ue riservasse all’Italia un portafoglio leggero è ben più difficile che Giancarlo Giorgetti – oggi in pole – accetti di trasferirsi a Bruxelles.

E Di Maio? Il leader M5S punta su misure simbolo come il conflitto di interessi e il salario minimo e prepara una sua proposta della riduzione del cuneo fiscale. Cercando di dare un’immagine più “moderata” ed europeista, rispetto alla Lega, del Movimento. Un esempio? Lo schierarsi con il presidente della Bce Mario Draghi (“io sto con lui, afferma Stefano Buffagni) nell’odierna contesa con il presidente Usa Donald Trump, idolatrato da Salvini nel corso della missione in Usa.

La via di Di Maio è però ben più stretta di quella dell’alleato: il timore che la Lega stacchi la spina prima del 20 luglio, con voto a settembre, è palpabile tra i parlamentari M5S. E Di Maio deve fare i conti con Alessandro Di Battista che, dopo aver lanciato il suo libro (“E’ ingiusto definire burocrati i nostri ministri e di opinionisti ce ne sono fin troppi, è la reazione piccata da Di Maio alle critiche del “Dibba” nel volume), prepara un’offensiva tv e sabato sarà ospite d’eccezione, intervistato da Davide Casaleggio, al Rousseau-Lab di Catania.

“Le sue critiche sono per spronare il M5S, non per attaccare Di Maio”, assicura, nel Movimento, chi ha parlato con il “Di Battista, riferendo della sua volontà di parlare ai “delusi” dell’universo pentastellato. Ma sulla strategia finale dell’ex parlamentare i dubbi, anche nel M5S, persistono.

(di Michele Esposito/ANSA)