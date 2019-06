(ANSA) – SIENA, 18 GIU – Il fantino plurivittorioso al Palio di Siena Luigi Bruschelli, detto ‘Trecciolino’, è stato condannato a 4 anni e 10 mesi per falso in atto pubblico ma è stato assolto dall’accusa di maltrattamento di animali. E’ la sentenza del giudice di Siena Luciano Costantini dopo oltre un’ora e mezzo di camera di consiglio. Condannato per lo stesso reato il veterinario Mauro Benedetti a 2 anni e 7 mesi. Assolti Enrico Bruschelli, detto ‘Bellocchio’, e Sebastiano Murtas, detto ‘Grandine’. Il pm Sara Faina, aveva chiesto 5 anni e 10 mesi per Bruschelli, 3 anni e 3 mesi per il figlio Enrico, 3 anni e 15 giorni per Murtas e 3 anni e 2 mesi per il veterinario. Secondo l’accusa i 4 hanno sostituito i microchip a 2 cavalli per ‘camuffarli’ da mezzosangue. I due cavalli non hanno mai partecipato al Palio di Siena. Bruschelli e il veterinario sono stati anche condannati al risarcimento delle parti civili, diverse associazioni animaliste e il Comune di Siena. ‘Trecciolino’ è stato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni.