(ANSA) – MILANO, 18 GIU – Un incendio è divampato questo pomeriggio all’interno della ditta SamixColor di Motta Visconti (Milano), un’azienda che produce inchiostri per la stampa. Al momento non si registrano feriti e non risulta sia stato rilevato un pericolo per l’ambiente. Il rogo è scoppiato attorno alle 17.30 nella struttura in via Don Minzoni 93, sul posto sono state inviate quattro autobotti dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme prima che si propagassero. A titolo precauzionale, i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i volontari della Protezione civile di Motta Visconti hanno evacuato l’area attorno all’azienda. Il tratto compreso tra il km 24,700 e il km 24,500 della strada statale 526 ‘Dell’Est Ticino’ è stato chiuso alla circolazione in via precauzionale. Il traffico è stato deviato dall’Anas.