CARACAS – Il calciatore italo-venezuelano Jefferson Savarino (22 anni) é nel mirino di due club della Premier League inglese. Stando ai rumors, il Wesy Ham United ed il Newcastle United sono in corsa per acquistare il centrocampista della Vinotinto. Attualmente, il cartellino del calciatore di origine italiana é in mano al Real Salt Lake della Major League Soccer.

Sempre secondo alcuni siti di calciomercato gli emissari dei due club inglesi sono in Brasile per assistere alla gara della nazionale venezuelana contro il Brasile. West Ham United e Newcastle potrebbero sborsare 6 milioni di sterline per appropriarsi del cartellino del calciatore.

In questa stagione, Jefferson Savarino ha disputato 13 gare con il Real Salt Lake segnando 3 reti e servendo un assist. É stato espulso in un’occasione.

Un altro venezuelano che potrebbe cambiare maglia in questa sessione di mercato é l’attaccante Jan Hurtado, classe 2000 attualmente in forza agli argentini del Gimnasia La Plata.

Il calciatore della vinotinto dovrebbe arrivare, secondo i rumors, per una cifra intorno ai 3 milioni di euro alla Sampdoria. La formazione ligure avrebbe pronto per lui un contratto quadriennale. L’accordo fra le due società è quindi pronto. Non resta che trovare quello con il giocatore, soprattutto intorno all’ingaggio.

Jan Hurtado ha mosso i primi panni nel calcio professionistico nella Primera División con il Deportivo Tachira. Con i gialloneri ha messo a segno 6 gol in 20 partite tra il 2016 al 2018 prima del travagliato addio, anche a seguito di alcuni provini europei non proprio positivi.

Nello scorso settembre, dopo un contenzioso finito sul tavolo della Fifa, è arrivato il trasferimento da svincolato agli argentini del Gimnasia La Plata. Con “el lobo” ha partecipato a 17 gare ed ha segnato due reti. L’exploit di Hurtado é avvenuto con la maglia della vinotinto nella sfida del Campionato Sudamericano Under 20 con la doppietta nella vittoria 2-0 contro il Brasile.

