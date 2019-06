ROMA. – Il Milan non si ferma a KRUNIC. Preso il talento dell’Empoli, la dirigenza rossonera vuole un altro rinforzo per il centrocampo e sta spingendo con il Sassuolo per SENSI. Il club emiliano ha chiesto di inserire nella trattativa CUTRONE, che farebbe il percorso inverso, ma il giocatore per ora non è convinto. Intanto bisogna fare il punto su DONNARUMMA, per il quale c’è sempre l’interessamento del Paris SG.

Il nuovo ds dei parigini, ed ex del Milan, LEONARDO sta anche cercando di ‘soffiare’ BARELLA all’Inter, per la gioia del presidente dei sardi Giulini, che spera in un’asta con prezzo base di 50 milioni. E a proposito di Psg, sia in Brasile che in Spagna scrivono di un NEYMAR deciso a lasciare Parigi per tornare al Barcellona. Il club ‘blaugrana non gli avrebbe chiuso la porta però avrebbe fatto presente che il brasiliano dovrebbe ridursi l’ingaggio. Nella trattativa potrebbero entrare anche UMTITI e DEMBELE’, che interessano ai campioni di Francia.

Preso SARRI come allenatore, la Juve si dedica al mercato dei giocatori, e ha come POGBA il principale obiettivo per il centrocampo. L’alternativa è MILINKOVIC-SAVIC, ma nei piani dei bianconeri ci sono anche il francese RABIOT, svincolatosi dal Psg, e soprattutto ZANIOLO. Il piano del ds Paratici è di attendere la fine di giugno, quando si capirà se la Roma sarà rientrata o meno della cifra che deve raggiungere entro il 30 e a quel punto, se così non sarà, potrebbe cedere il suo gioiello per una cifra sui 45-50 milioni. Respinta invece la richiesta dell’Everton per KEAN.

La Juve cerca un giocatore anche per la difesa, e il principale obiettivo è MARQUINHOS, che in questi giorni in Brasile viene paragonato dalla stampa locale a Beckenbauer. Il Psg cederà il brasiliano solo se riuscirà ad arrivare a DE LIGT dell’Ajax. In uscita da casa bianconera c’è sempre CANCELO, per il quale il Manchester City è intenzionato a fare follie (leggi pagare 60 milioni). DOUGLAS COSTA potrebbe invece passare all’onnipresente Psg.

La Roma è alle prese con il caos Totti, ma starebbe stringendo per BONIFAZI e LUCAS VERISSIMO, segno che MANOLAS dovrebbe alla fine partire anche se con il Napoli è sorto qualche problema. Piace sempre VERETOUT mentre BENNACER dell’Empoli, sul quale c’è anche il Lione, potrebbe passare al Genoa assieme a CAPUTO. A proposito dell’Empoli, il nuovo allenatore dei toscani è BUCCHI, mentre Pippo INZAGHI è a un passo dal Benevento e NESTA ha firmato per il Frosinone.

Sembra essersi sbloccata la situazione per JAMES RODRIGUEZ al Napoli: il colombiano vuole fortemente tornare a lavorare con Ancelotti, mentre il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, avrebbe abbassato la richiesta economica, portandola a 50 milioni. De Laurentiis è pronto all’acquisto se davvero sarà possibile dare 10 milioni subito e gli altri 40 fra un anno.

Dopo il colpo MURIEL, l’Atalanta prova anche per FOFANA dell’Udinese, ma la richiesta di 15 milioni fatta dai friulani è ritenuta troppo elevata. Infine il Parma, che starebbe valutando la possibilità di riportare in Italia BALOTELLI.