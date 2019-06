(ANSA) – MODICA (RAGUSA), 19 GIU – Carabinieri della compagnia di Modica hanno arrestato 9 persone per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, con l’operazione denominata Bronx, hanno smantellato una rete di spacciatori che operavano in varie zone della città, anche vicino alle scuole, cedendo dosi pure a minorenni. Sono state eseguite numerose perquisizioni domiciliari con il supporto di unita’ cinofile ed elicotteri. Sequestrati due chili di droga. Gli arresti sono stati eseguiti in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip per 10 indagati. Alle 11, al comando provinciale di Ragusa, si terrà una conferenza stampa alla presenza del procuratore Fabio D’Anna. (ANSA).