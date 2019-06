(ANSA) – NAPOLI, 19 GIU – Nuova protesta questa mattina nel carcere di Poggioreale a Napoli dopo la rivolta di domenica scorsa. Secondo quanto riferisce Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato di polizia penitenziaria Spp, i reclusi hanno battuto sulle inferriate con pentole ed altri pezzi di ferro presenti in cella in segno. Una protesta – spiega Di Giacomo – per la morte di un detenuto di 58 anni, probabilmente causata da un malore, forse un infarto. E’ successo nello stesso padiglione Salerno devastato dalla rivolta di domenica. Il rumore delle ‘battiture’ è stato per diversi momenti particolarmente forte ed udibile dall’esterno. “Ora la protesta è rientrata – aggiunge Luigi Castaldo, segretario provinciale Osapp di Napoli – ma la tensione è alta visto che è lo stesso reparto dove vi è stata domenica la rivolta con ingenti danni”.(ANSA).