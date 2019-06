(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Geraint Thomas sarà regolarmente al via del prossimo Tour de France di ciclismo, che scatterà il 6 luglio da Bruxelles. Lo ha assicurato lo stesso gallese, vincitore dell’ultima Grande Boucle, con un tweet. “Grazie per tutti i vostri messaggi ma, per fortuna, sto bene – ha scritto Thomas -. Ho battuto la testa e avevo bisogno di punti sopra l’occhio, così i medici mi hanno impedito di tornare subito in bici e di fermarmi. Questo significa che avrò bisogno di alcuni allenamenti intensi la prossima settimana”. Thomas ieri è caduto durante il Giro di Svizzera, al quale partecipava, e si è dovuto ritirato. Per il gallese si temeva una frattura alla spalla.