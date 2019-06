(ANSA) – ROMA, 19 GIU – “Il fatto che il ciclismo, attraverso una figura esemplare come quella di Gino Bartali, venga inserito in una prova di esame della maturità per proporre una riflessione sul rapporto tra storia, sport e società, per me, è motivo di grande orgoglio”. Così il presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco, commenta l’inserimento della figura di Gino Bartali tra le tracce proposte nella prova degli esami di maturità. “Il nostro sport ha scritto pagine significative della storia sportiva (e non solo), di questo paese – ha aggiunto -: Bartali, da questo punto di vista, rappresenta perfettamente il prototipo del campione moderno, in grado di intervenire sui fatti del mondo sia con le imprese sportive (il successo del Tour 1948) che con gesti quotidiani di impegno civile, come ricorda la traccia d’esame. Il mio augurio è che i ragazzi chiamati oggi a riflettere su questo possano trovare, sull’esempio di personaggi come Bartali, la propria strada. Il ciclismo e la bicicletta conservano una forza comunicativa unica”.