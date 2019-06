(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Arriveranno sabato le risposte sul giallo di Torvaianica, ovvero la morte di Maria Corazza e Domenico Raco, trovati completamente carbonizzati all’interno di un’auto la mattina del 14 giugno scorso. I magistrati della Procura di Velletri attendono, infatti, per quel giorno i primi risultati dell’autopsia che cercherà di fare chiarezza sulla dinamica di quanto avvenuto e su quello che appare, anche se al momento tutte le piste investigative restano aperte, un caso di omicidio-suicidio. Una azione omicidiaria messa in atto da Raco per motivi ancora da chiarire. Agli atti dell’indagine ci sarebbe anche un video, come riporta oggi Il Messaggero, in cui è ripreso l’uomo, 39 anni di origine calabrese, mentre è intento a riempire una tanica di benzina presso un distributore della zona.