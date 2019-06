(ANSA) – MONZA, 19 GIU – Quattro minorenni sono stati arrestati dalla Questura di Monza, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Milano, a seguito dell’operazione ‘Gta Monza’, che due mesi fa aveva smantellato una gang di ragazzini dediti ad aggressioni e rapine nel centro di Monza. I minorenni arrestati, tre portati al Beccaria e uno in una struttura di accoglienza, tutti definiti dagli inquirenti con “vissuto già segnato da vicende di rilievo penale”, sono accusati a vario titolo di sei rapine aggravate, lesioni, furto, minacce gravi, rissa e spaccio di droga, tutti reati commessi a Monza tra aprile 2018 e febbraio dell’anno successivo. Altri tre giovanissimi sono stati denunciati a piede libero per gli stessi reati. A quanto emerso già durante le indagini, i giovani (tutti di età compresa tra i 15 e i 20 anni) si ispiravano al videogioco Gta, acronimo di Grand Theft Auto, per altro vietato ai minori di 18 anni.