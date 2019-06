(ANSA) – PARIGI, 19 GIU – La corte d’appello di Parigi ha ordinato di rimettere in libertà immediata Josu Ternera, considerato tra i capi più influenti dell’Eta, l’organizzazione separatista basca, arrestato a metà maggio in Francia dopo due condanne in contumacia nel 2010 e nel 2017. Il leader indipendentista dovrà consegnare il suo passaporto e non potrà lasciare il territorio transalpino. Dovrà anche recarsi, una volta a settimana, in un commissariato di Parigi per dimostrare la sua presenza in Francia. La libertà immediata decisa dai giudici sarebbe legata a motivi di salute dell’ex primula rossa. Secondo i media spagnoli, Ternera sarebbe malato di cancro. 68 anni, venne fermato il 16 maggio scorso a Sallanches, nelle Alpi francesi, dopo 16 anni di vita clandestina, nel parcheggio di un ospedale in cui era andato a farsi operare. In Spagna è accusato di un attentato di 32 anni fa in cui morirono 11 persone. L’anno scorso Ternera, il cui vero nome è José Antonio Urrutikoetxea, annunciò la dissoluzione dell’Eta.