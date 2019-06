(ANSA) – ROMA, 19 GIU – “C’è delusione per come è andata la gara in tutti i 90′ minuti. Loro hanno preso il vantaggio noi non siamo riusciti a recuperare nonostante le tante occasioni create, ma il calcio è anche questo”. Lo ha detto il tecnico degli azzurrini, Luigi Di Biagio, dopo la sconfitta con la Polonia nella seconda partita del girone di Euro U.21 “Ai ragazzi non rimprovero nulla, magari solo maggior lucidità in zona gol, ma ormai è andata. Certo che per il passaggio del turno la situazione si complica”, ha concluso.