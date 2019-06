(ANSA) – BRUXELLES, 19 GIU – La questione migratoria è il punto di partenza e tra le priorità assolute al centro dell’agenda strategica per il futuro dell’Unione europea per i prossimi cinque anni. Nel documento che domani sarà sul tavolo dei leader europei per l’approvazione (di cui l’ANSA ha preso visione) si fissano quattro priorità: “proteggere i cittadini e le libertà”; “sviluppare una base economica forte e vivace”; “costruire un’Europa verde, equa, sociale e a impatto climatico zero”; e “promuovere gli interessi e i valori europei sulla scena mondiale”. In particolare, l’aspetto migratorio, viene affrontato soprattutto sotto il profilo della sicurezza.