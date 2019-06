CARACAS – Il lanciatore venezuelano Aníbal Sánchez (35 anni) ha conquistato la sua 100esima vittoria in Major League Baseball (MLB).

Il pelotero nato 35 anni fa a Maracay, ha raggiunto questa storica cifra nella vittoria 15-5 dei Washington National contro gli Arizona Diamondbacks. I suoi compagni di squadra hanno iniziato il match con il piede sull’acceleratore mettendo a segno tre punti nel primo inning, uno nel secondo, tre nella terza ripresa, una nel quinta e due nella sesta.

Grazie all’ottima prestazione offensiva dei suoi compagni Sánchez saliva comodo sul monte. Nei sei inning che ha lanciato ha inflitto tre strikeout ed ha permesso due punti arrivati: a causa di un fuoricampo solitario di Ketel Marte primo inning ed un punto nel quarto inning.

Poi i suoi compagni di squadra non solo hanno mantenuto il vantaggio, ma hanno allungato con cinque punti nell’ottavo inning.

Il venezuelano aveva fatto il suo esordio in major il 25 giugno 2006 con la maglia dei Florida Marlins (attualmente Miami Marlins) nel mitico Yankees Stadium aggiudicandosi la sua prima vittoria.

Il 6 settembre 2006 ha lanciato un “no hit no run” (non ha permesso ne hit e ne punti agli avversari). Quel giorno é diventato il 256esimo lanciatore che centrava quest’impresa ed il secondo venezuelano dopo Wilson Alvarez che lo aveva fatto nel 1991. Non solo, quel 6 settembre Sánchez aveva interrotto un digiuno di 6.364 gare senza “no hit, no run”, la scia più lunga in MLB.

Tra la prima e la centesima vittoria ci sono stati quattro cambi di maglia (Marlins, Tigers, Braves e National), 322 gare disputate e 1.795 inning lanciati.

Con questa conquista, il “maracayero” é diventato il settimo venezuelano a raggiungere questa cifra. Davanti a lui ci sono: Félix Hernández, a quota 169 vittorie in Major League Baseball, seguito da Freddy García (156), Johan Santana (139), Carlos Zambrano (132), Wilson Álvarez (102), Kelvim Escobar (101) e la new entry Sánchez.

Gli unici peloteros di questa lista che possono incrementare il proprio record sono Hernández e Sánchez, mentre altri venezuelani che possono entrare in questo gruppo sono Carlos Carrasco (83), attualmente ai box per infortunio, e Jhoulys Chacín (77).

(di Fioravante De Simone)