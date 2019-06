ROMA. – Allo scoccare del terzo anno della giunta Raggi, Salvini lancia l’Opa sulla Capitale. La sindaca a 5 Stelle si trova di nuovo a dover fronteggiare le bordate del leader della Lega Matteo Salvini che coglie l’occasione della ‘ricorrenza’ (e dei conseguenti bilanci sulla gestione della città, dall’immondizia ai trasporti) per annunciare: “Siamo pronti a presentare un programma alternativo per Roma. La città merita di più”.

Dura la replica della sindaca che respinge al mittente le accuse di inadeguatezza tacciando di incapacità chi “ha speso milioni per opere incompiute, chi ha creato il deficit e Parentopoli, chi si è girato dall’altra parte mentre Casamonica e Spada si mangiavano la città”.

“È già passata Mafia Capitale a distruggere la città e noi la stiamo ricostruendo. Forse non lo sai ma Roma non è ladrona!”, incalza il capogruppo dei pentastellati Giuliano Pacetti rivolto al ministro dell’Interno. Che, da parte sua, ammette che “i problemi drammatici” della Città Eterna “non nascono negli ultimi tre anni ma sono figli di fallimenti di decenni: trasporti che non funzionano, buche nelle strade, rifiuti, disorganizzazione nei servizi pubblici”.

Ma poi attacca: “Ci saremmo aspettati risultati migliori dall’attuale giunta, che invece nega perfino il Taser ai vigili come previsto dal Decreto Sicurezza”.

Forte della scalata nelle preferenze che si registra a Roma da qualche anno con picchi nelle periferie, la Lega ha preparato un programma che punta dritto al Campidoglio. In serata è previsto uno degli ultimi incontri tra il capogruppo del Carroccio in Comune, Maurizio Politi, e i rappresentanti nei municipi.

Tra i punti salienti: più poteri alla Capitale, accesso diretto ai fondi per i trasporti, realizzazione di nuovi impianti per i rifiuti – i termovalorizzatori- “fuori dai veti ideologici”, Taser per la polizia locale, “libertà di scelta educativa delle famiglie per le strutture della prima infanzia”. Entro fine mese, promette Politi, sarà consegnato direttamente nelle mani di Matteo Salvini”.

Il Pd rincara la dose con Carlo Calenda che sollecita la sindaca a dimettersi e i dem in Comune che puntano il dito: “Rifiuti, trasporti, buche, verde pubblico, sociale, municipalizzate, attività produttive, sport, il sistema città è alla deriva. Raggi tre anni dopo: il nulla al governo di Roma”.

Il giudizio espresso sulla prima pagina de ‘Il Messaggero’ non è più morbido: “Roma muore, Raggi è incapace, la sindaca dopo tre anni deve passare la mano”.

Concordi la leader del Fdi Giorgia Meloni e il forzista Antonio Tajani secondo cui “la città è in abbandono” e i romani sono “esasperati”. Insomma un coro di critiche che riunisce il centrodestra in una sorta di prova tecnica di campagna elettorale.

Raggi, però, non ci sta e replica con un post al vetriolo: “Incapace. L’insulto ripetuto migliaia di volte per offendere, per colpire personalmente l’avversario. Me lo hanno ripetuto i politici di professione, me lo hanno urlato i Casamonica, me lo dice normalmente chi non ha argomentazioni. Questa mattina al coro si è unito anche il giornale di Caltagirone: non una critica ma il solito insulto personale. Altro che incapace. Io sono determinata a cambiare la mia città. La mia unica colpa, e ne vado fiera, è di non essermi mai seduta nei vecchi salotti impolverati del potere. Io preferisco le periferie delle persone come me. E sono determinata a cambiare la città”.

(di Paola Lo Mele/ANSA)