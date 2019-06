CARACAS – Nella sede del Comité Olímpico Venezolano (COV) é stata presentata la rosa del Deportivo Anzoátegui che parteciperá alla prossima edizione della Liga Venezolana de Voleibol de Playa (LVVP).

La formazione orientale ha in rosa l’olimpionico Jesús Villafañe, che ha rappresentato il paese nei Giochi Londra 2012. Oltre a lui nella categoria maschile ci saranno Jackson Henríquez e la reserva Carlos Vegas.

Nella categoria femminile, ci saranno Frankelina Rodríguez, Cristina Piña e Karelys Mosquera, tutte con esperienza con la nazionale venezuelana.

Il Deportivo Anzoátegui avrá anche una squadra Under 21 con i rosa campioni del calibro di Diana Ramírez (che ha partecipato ad i Giochi Olimpici della Gioventù a Buenos Aires nel 2018), Yhonnielis Camacho (portabandiera del Venezuela nei Giochi Sudamericani della Gioventù a Santiago nel 2017) e la riserva Andreína León nella categoria in rosa, mentre in quella maschile ci saranno Franyeiber Catarí (campione nella categoria giovanile nella stagione 2016), Jeleann Masella e Leonardo Palmero.

“L’obiettivo in questa stagione é vincere lo scudetto nelle modalitá beach volley e campo” ha dichiarato Eduardo Álvarez, presidente del Deportivo Anzoátegui.

Nell’incontro con la stampa erano presenti sul podio dell’auditorium del COV: Daniel Herrera (allenatore), l’italo-venezuelano Gianni Capuzzi (responsabile operazioni) e Johan Guillén (direttore amministrativo).

“L’anno scorso ho giocato con una squadra con cui ho vinto tutte le gare nella categorie libre, ma non abbiamo vinto il titolo perché nelle altre categorie non hanno guadagnato i punti necessari. Quest’anno penso che il Deportivo Anzoátegui ha la miglior rosa della Lega. Ci stiamo preparando per arrivare in finale” ha dichiarato l’olimpionico Jesús Villafañe.

Il Deeportivo Anzoátegui é inserito nel girono “Centro-Oriental” che disputerá tre manche la prima a La Guaira (22 – 23 giugno), la seconda a Maturín (6 – 7 luglio) e ritorno a La Guaira (20 – 21 luglio).

(di Fioravante De Simone)