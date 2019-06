(ANSA) – ROMA, 20 GIU – Saranno 245 i progetti coinvolti nel piano ‘Sport e Periferie’ per un totale di 72 milioni di fondi stanziati. I dettagli sono stati presentati oggi a Palazzo Chigi dal sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, affiancato dal capo dell’Ufficio per lo Sport Michele Sciscioli, dal presidente Ad di Sport e Salute Rocco Sabelli, e dal presidente dell’Istituto per il credito sportivo Andrea Abodi. Presente in sala anche il vicepremier Matteo Salvini. La graduatoria verrà presentata nei prossimi giorni e privilegerà comuni al di sotto dei 5mila abitanti, progetti più piccoli in centri più piccoli con difficoltà socioeconomiche riscontrabili. Per la prima volta, come riferito dal governo, le amministrazioni saranno inoltre coinvolte in cofinanziamento per il 53% attraverso il coinvolgimento dell’Istituto per il credito sportivo.