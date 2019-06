(ANSA) – TORINO, 20 GIU – Kevin Bonifazi, promettente difensore quest’anno in prestito alla Spal, è a tutti gli effetti un giocatore del Torino. Il club granata, attraverso il proprio sito Internet, ha reso noto di avere esercitato il contro riscatto del calciatore, che il club emiliano aveva riscattato nelle scorse ore a 10 milioni. Il presidente Urbano Cairo aveva tempo sino a sabato per esercitare il contro-diritto a 11 milioni, ma non ha voluto attendere. Nell’attesa di capire se il Torino disputerà al posto del Milan l’Europa League, il difensore che in questi giorni è impegnato con l’Under 21 diventa dunque una pedina importante nella rosa del Toro, che deve decidere se confermarlo e puntare su di lui per il futuro oppure se utilizzarlo per far cassa. Diversi club, tra cui il Milan, hanno infatti dimostrato interesse nei suoi confronti.