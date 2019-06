(ANSA) – ROMA, 20 GIU – Il presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip), Luca Pancalli, sarà da domani sera a Losanna (Svizzera), insieme alla delegazione italiana, per sostenere la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. “Siamo orgogliosi di questa candidatura. I Giochi olimpici e paralimpici possono rappresentare un’occasione di crescita non solo economica ma anche civile e culturale. Una straordinaria opportunità per promuovere lo sport come strumento di inclusione e dialogo sociale, per innescare meccanismi virtuosi nella nostra società”, ha commentato Pancalli, che da atleta ha conquistato 15 medaglie paralimpiche di cui 8 d’oro.