(ANSA) – ROMA, 20 GIU – Il mare come grande protagonista. Non importa se spinti dal vento in regata o attraversato con un tuffo fulmineo realizzato in pochi secondi. A raccontare le rinnovate sfide dei propri personaggi, ancora una volta, sarà la rubrica L’Uomo e il mare in onda giovedì 20 giugno, su RaiSport +HD alle 20. Il rotocalco dedicato agli sport nautici, curato e condotto come di consueto da Giulio Guazzini e montato da Roberto Toti, propone in apertura la cronaca della regata d’altura più importante del’Adriatico: la 500 x 2 che quest’anno è stata caratterizzata da condizioni meteo molto impegnative. Di seguito, a Polignano a mare, con le immagini straordinarie dei tuffi dalle grandi altezze del circuito Red Bull e l’intervista esclusiva con il campione Alessandro De Rose. Infine, nelle acque spagnole di Cadice, a Puerto Sherry, dove a farla da padrona è stata Azzurra, l’imbarcazione Tp52 dello Yacht club Costa Smeralda, che s’impone fin dalle prime battute.