(ANSA) – LONDRA, 20 GIU – Sprint finale per la successione a Theresa May come leader Tory e premier britannico: oggi il gruppo parlamentare del partito di governo sceglierà infatti con una doppia votazione i due destinati a giocarsi il ballottaggio decisivo fra i 160.000 iscritti, attraverso uno scrutinio postale il cui risultato sarà poi annunciato a fine luglio. In gara al momento restano in quattro: il portabandiera brexiteer Boris Johnson, in netto vantaggio in tutte le votazioni precedenti, e tre ministri in carica del governo uscente, Jeremy Hunt (Esteri), Michael Gove (Ambiente) e Sajid Javid (Interno), a loro volta impegnati a portare a termine la Brexit, ma con sfumature e cautele diverse. Un primo round di giornata, il quarto totale, eliminerà il meno votato lasciando in pista solo 3 nomi. Un secondo chiuderà poi la partita a quota due superstiti. I risultati sono attesi rispettivamente alle 13 locali e nel tardo pomeriggio.