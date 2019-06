(ANSA) – ROMA, 20 GIU – “Il Regno Unito ha sospeso la vendita di armi all’Arabia Saudita, unendosi così alla lista di otto Paesi tra cui Germania, Austria, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Belgio, Svizzera e Olanda. L’Italia invece tace. Il governo non può più restare indifferente, soprattutto dopo la pubblicazione di ieri del rapporto Onu sulla morte di Kashoggi, rispetto alla natura del governo saudita e riguardo alla situazione dello Yemen. Il Pd ha depositato una mozione in Aula” alla Camera, in discussione la prossima settimana “per chiedere la sospensione della vendita delle armi e ci auguriamo che il governo prenda una posizione. Speriamo che almeno il M5s, che nella passata legislatura si dichiarava a favore dello stop alla vendita di armi, ascolti la propria coscienza invece di tutelare la Lega”. Lo afferma Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri della Camera.