(ANSA) – PECHINO, 20 GIU – I gruppi pro-democrazia di Hong Kong hanno lanciato per domani un’altra manifestazione dopo che il governo ha ignorato le loro richieste: la governatrice Carrie Lam, pur scusatasi due volte per le proteste di massa contro la controversa legge sulle estradizioni in Cina (poi sospesa), non è riuscita a calmare le opposizioni, tornate a chiedere le sue dimissioni e il ritiro della legge. Otto gruppi hanno lanciato per domani alle 7:00 (l’una in Italia) iniziative pacifiche come i “picnic” fuori dal parlamento, hanno riportato i media locali.