CARACAS – Representantes de la Sociedad Civil venezolana a través de una manifestación organizada este jueves a propósito de la llegada de la Alta Comisionada Michell Bachelet al país, exigieron ante la situación que se atraviesa con la continua violación de los derechos humanos, se abra en Caracas una oficina de las Naciones Unidas.

La presidente de Sinergia, Deborah Van Berkel, denunció que Venezuela ha perdido la oportunidad de desarrollo y dos generaciones se han quedado atrás.

Francisco Cabezas representante de Convite reiteró su llamado a tener presente la violación de los derechos humanos de los adultos mayores y recordó que los que están afuera de Venezuela no han podido cobrar su pensión desde hace 40 meses.

Igualmente, Provea se sumó a las peticiones y exhortó que la diplomática chilena condene los operativos de seguridad ciudadana que comanda el gobierno a través de OLP, FAES, colectivos y grupos paramilitares e irregulares.

Por su parte, y a pesar de protestas en los alrededores, la Alta Comisionada logró reunirse con funcionarios del Pnud. Se supo que logró salir por los sótanos del edificio sin que nadie la viera. Se desconocen los resultados del encuentro sostenido.

Todos a manifestar

Representantes de la oposición venezolana, han decidido convocar para este viernes una protesta pacífica frente a la sede del Pnud, en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, con el objetivo de confirmarle las denuncias sobre violaciones de derechos humanos, la necesidad de derechos políticos, sociales y de buscar soluciones a la crisis compleja que se vive en Venezuela, indicó Andrés Velásquez, dirigente de La Causa R.

“Sabemos que la dictadura tratará de sacar provecho desde el punto de vista del reconocimiento o legitimidad, presentándose como anfitrión en esta visita, pero que quede claro que la legitimidad la dan los votos y elecciones libres y con eso no ha contado ni contará Nicolás Maduro. Esos que hoy intentan confirmarse o tratan de legitimarse siendo anfitriones de la señora Bachelet, son los mismos torturadores, carceleros y promotores de la más atroz violación de derechos humanos que se cometen hoy en Venezuela”, advirtió Velásquez.

Asimismo, Nícmer Evans por el Frente Amplio, recordó que la vista de Bachelet es un triunfo de los venezolanos. Demuestra el reconocimiento por parte de la ONU de la necesidad de corroborar el desastre humanitario en el país.

El diputado Daniel Antequera se sumó a la convocatoria y pidió solidaridad por la población del interior del territorio quienes son víctimas de un sistema miserable. Recordó que la señora Bachelet tiene la responsabilidad histórica de construir una salida política a crisis.

Finalmente, la diputada Manuela Bolívar, dijo que espera que la ex presidenta chilena vea los problemas que en materia de salud y servicios básicos afectan a la población, incluyendo a miles de niños venezolanos.

“Ojalá tenga oportunidad de caminar libremente no por un hospital maquillado, por el hospital de verdad, donde no hay insumos, no hay agua, no hay electricidad y los pacientes se mueren antibióticos”, afirmó.