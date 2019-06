(ANSA) – TORINO, 21 GIU – E’ terminato con l’assoluzione di tutti i 4 imputati a Torino il processo d’appello per il cosiddetto filone bresciano del caso Stamina. La causa si riferiva al periodo in cui la controversa terapia di Davide Vannoni venne sperimentata agli Spedali Civili di Brescia. In primo grado i quattro erano stati condannati per somministrazione di farmaci imperfetti. I giudici d’Appello hanno sancito che il fatto non sussiste.(ANSA).