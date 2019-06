(ANSA) – BOLOGNA, 21 GIU – Radioimmaginaria, la web radio nata a Castel Guelfo (Bologna) nel 2012, unico network in Europa creato e gestito da adolescenti che conta oggi oltre 300 speaker provenienti da 50 città in otto Paesi, finisce nelle prove dell’esame di maturità in Francia. La web radio è stata tra i protagonisti di una delle tracce della prova di lingua italiana (LV1) assegnata in sei dei dieci indirizzi superiori durante il Baccalauréat (Bac), l’esame di maturità che si svolge in Francia e Corsica. Il documento numero 3 dell’esame prendeva spunto dall’articolo ‘Ragazzi sull’onda. A Bologna c’è una radio che crede nell’immaginazione. In redazione? Under 18 capaci di sognare’ firmato da Rossana Campisi e pubblicato sul settimanale D di Repubblica il 21 aprile 2018. Nell’articolo la giornalista racconta le ‘imprese’ dei giovani speaker di Radioimmaginaria, dall’intervista a Barack Obama all’incontro con Papa Francesco. Sul testo gli studenti francesi si sono dovuti cimentare per la loro prova di comprensione ed espressione in lingua italiana.(ANSA).