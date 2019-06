(ANSA) – PECHINO, 21 GIU – Il Civil Human Rights Front, il gruppo di attivisti alla base delle manifestazioni di massa di Hong Kong contro la legge sulle estradizioni in Cina, chiama a una nuova mobilitazione generale alle 20:00 (14:00 in Italia) di mercoledì 26 giugno, in Edinburgh Place in Central, per dare “un altro colpo” alla governatrice Carrie Lam, a ridosso del G20 di Osaka (28-29 giugno). Lam, in un messaggio circolato sui social network, è accusata di non aver risposto alle domande partite dalla società civile, offrendo scuse ritenute “non sincere”.