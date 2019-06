ROMA. – L’Autonomia continua a scaldare gli animi della politica e rischia di diventare un nuovo “casus belli” per il governo. La Lega considera imperativo approvare le intese regionali nella riunione del Consiglio dei ministri della prossima settimana. “Indietro non si torna!”, ha affermato Matteo Salvini incontrando al Viminale Luca Zaia, presidente del Veneto e capofila delle regioni del Nord, in grande agitazione per i rinvii.

Ma il vicepremier M5s Luigi Di Maio ha rilanciato la necessità di pensare a tutto il Paese: “L’unico modo corretto per affrontare l’Autonomia è elaborare soluzioni per il Sud”. Il punto, ha chiarito su Facebook il leader M5S, “è politico” e riguarda la necessità per il Paese “di un grande piano per il Sud”, perché “all’Italia tutto serve tranne un ulteriore divario tra Nord e Sud”.

Intanto la ministra leghista per gli Affari Regionali Erika Stefani ha fatto sapere che è stata ufficialmente fissata, insieme al premier Conte, la road map sulle fasi finali della trattativa. Tutto bene, se non fosse che l’improvvisa accelerazione sui dossier è stata interpretata come una risposta alle polemiche scatenate dall’emendamento – poi corretta – che avrebbe trasferito alle Regioni, attraverso il decreto Crescita, la gestione del Fondo per lo sviluppo e coesione (Fsc). Il tutto nonostante il chiarimento di Salvini, quasi a botta calda, secondo il quale “con i Cinque Stelle sul Dl Crescita non c’è stato nessuno scambio sull’Autonomia”.

A spegnere gli entusiasmi ha pensato nel frattempo il ministro per il Sud Barbara Lezzi, che ha informato che la vicenda è oggetto di revisione “insieme ai colleghi della Lega in modo che non ci siano differenze tra Nord e Sud”, nel senso che “stiamo rivedendo l’accordo fatto dal governo precedente con maggiori principi di equità”. Non senza chiarire, al pari di Salvini, che sui Fondi per lo sviluppo e coesione “non c’è stato alcuno scambio con l’Autonomia”.

Intanto la Stefani ha tirato dritto e ha tenuto a far sapere che “l’autonomia è stata ufficialmente incardinata”, sottolineando però che “con il presidente (Conte, ndr) abbiamo confermato la necessità di un passaggio preliminare, alla firma, del testo delle intese nelle commissioni parlamentari”.

Naturalmente i territori continuano a premere sull’acceleratore, come ha fatto il nuovo governatore del Piemonte, l’azzurro Alberto Cirio, il quale – al suo ‘battesimo’ in Conferenza delle Regioni – ha sottolineato che anche il Piemonte sull’Autonomia vuole stare in prima fila, nel senso che “siamo pronti a recuperare il tempo perso finora”.

Sulle funzioni da chiedere, ha aggiunto, “la Regione Piemonte aveva fatto all’inizio una richiesta di 8 in tutto, ampliandola poi a 13, però si era ancora in una fase tecnico-giuridica sperimentale, o almeno così mi è stato riferito da chi mi ha preceduto. Noi invece vogliamo portarci al livello delle altre regioni, anche tenendo conto di una analogia funzionale, visto che ad esempio siamo confinanti con la Lombardia”.

A remare nella stessa direzione, come del resto fa ormai da anni, è il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il quale insieme alla Lombardia e all’Emilia Romagna dovrebbe tagliare per primo il traguardo sull’Autonomia. Va per le spicce il presidente della Regione Lombardia, anche lui leghista, Attilio Fontana: “Abbiamo finito il lavoro, abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare – ha chiarito da Milano – adesso è soltanto una scelta politica, o il governo dice di sì o dice di no, il resto sono sciocchezze”.

(di Paolo Teodori/ANSA)