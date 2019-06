(ANSA) – NAPOLI, 21 GIU – Un gruppo di senzatetto, in rappresentanza delle famiglie sfollate dal complesso degli ‘Incurabili’ e di quelle che vivono “in emergenza abitativa a piazza Miraglia”, si è recato oggi nel Duomo di Napoli in corrispondenza con la visita del Papa. Una delegazione di donne e di madri hanno srotolato in silenzio uno striscione davanti all’altare in cui si chiede un incontro con il Papa perchè, a loro dire, “la Curia ci ignora”. I manifestanti evidenziano “riconoscenza della sensibilità dimostrata dal Pontefice al tema sociale della povertà e dei diritti ma anche in dissenso con il comportamento della Curia di Napoli che anche di recente ha ignorato ripetuti appelli a un incontro di queste famiglie per trovare una soluzione”. L’iniziativa è durata oltre un’ora e “queste famiglie sperano in una risposta, in un segnale”. Le famiglie di piazza Miraglia avevano visto “un tavolo congiunto di Comune e Curia che si era impegnato a costruire una soluzione ma poi si è dissolto ormai da due anni”.