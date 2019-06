(ANSA) – ROMA, 21 GIU – Sarà David Goffin, n.33 Atp, a sfidare Matteo Berrettini in semifinale del torneo di Halle, in Germania. Nei quarti, il belga ha battuto a sorpresa in rimonta il n.5 del mondo, Alexander Zverev per 3-6, 6-1, 7-6(3). L’altra semifinale vedrà di fronte i vincitori degli altri due match in programma nel pomeriggio: Coric-Herbert e Federer-Bautista.