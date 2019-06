(ANSA) – ROMA, 21 GIU – La quinta e penultima giornata ai Campionati Europei di scherma di Dusseldorf 2019 porta l’ottava medaglia in casa Italia. E’ il bronzo che conquista la Nazionale azzurra di fioretto femminile. Il quartetto azzurro composto da Elisa Di Francisca, Alice Volpi, Arianna Errigo e Francesca Palumbo ha superato 45-36 le padrone di casa della Germania, nella finale valida per il terzo gradino del podio. La squadra guidata dal ct Andrea Cipressa, aveva esordito superando per 45-28 la Spagna nel match dei quarti. In semifinale è giunta però la sconfitta ad opera della Russia, col punteggio di 44-32. Nella gara di spada maschile, l’Italia conclude al quinto posto. Il quartetto composto composto da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Marco Fichera e Gabriele Cimini, ha subìto l’unica sconfitta di giornata nell’assalto dei quarti di finale contro l’Ungheria col punteggio di 33-28.