CITTA’ DEL VATICANO. – Un bambino o adolescente ogni 5 si trova ad affrontare situazioni di cyberbullismo. “L’aggressività fisica e il bullismo personale possono diminuire, mentre il cyberbullismo potrebbe aumentare con l’aumento dell’età dei bambini. Le ragazze sono più propense dei ragazzi a segnalare di essere state bullizzate”.

A dirlo è il primo rapporto globale sul cyberbullismo, elaborato dall’Osservatorio Wezum, nato per iniziativa della fondazione di Papa Francesco, Scholas occurrentes. Il rapporto è stato presentato oggi in Vaticano in occasione della giornata Stopcyberbullyingdaye e lo stesso papa Francesco lo ha ‘lanciato’, inviando un videomessaggio trasmesso in streaming in collegamento con 26 Paesi nel mondo.

“Il bullismo è un problema che mi preoccupa molto – ha detto Bergoglio -, è un fenomeno di autocompensazione, è un guardare l’altro dall’alto in basso ma l’unica occasione in cui possiamo guardare l’altro dall’alto in basso è quando lo aiutiamo ad alzarsi”.

“In farmacia – ha aggiunto con una delle sue frasi-simbolo – non vendono rimedi. Che possiamo fare nel frattempo? L’unica maniera è andare verso l’altro, prendersi del tempo per il rapporto con l’altro e il dialogo. Non abbiate paura”.

“Dichiarate la guerra al bullismo – è l’invito del Papa ai giovani – perché diminuisce la dignità!”. Secondo il rapporto, che ha rielaborato anche dati dell’Unesco, di Microsoft e dell’Itu, l’International Communication Union, è “importante” osservare “come spesso educatori e scuole siano più informati di famiglie e genitori, riguardo a ciò che stanno vivendo i loro ragazzi”.

Alla presentazione nella sede di Scholas Occurrentes a San Calisto, è intervenuto anche Giuseppe Pierro, del Miur, in rappresentanza del ministro Marco Bussetti. “Con Scholas dobbiamo fare un protocollo d’intesa, dobbiamo lottare insieme contro la dispersione scolastica e per l’educazione come strumento di prevenzione”.

E’ stata ascoltata, quindi, la testimonianza di Arturo Iavarone, un ragazzo di Napoli, che a causa di un episodio di cyberbullismo da parte dei suoi compagni, ha riportato seri danni fisici, tra cui la perforazione di un polmone.

Parlando con l’ANSA a margine, il presidente di Scholas Occurrentes, Josè Maria del Corral, ha raccontato come nasca l’interesse del Papa per il tema. “Abbiamo iniziato questo movimento con Bergoglio dodici anni fa, dopo un caso in Argentina. Si comincia così: tu sei grasso, tu hai brutte scarpe, tu sei diverso. Fondammo, quindi questa scuola che si chiama, ‘Scuola dei vicini’: ragazzi di ogni ceto sociale e provenienze insieme una settimana all’anno. In questa esperienza, si guardavano l’un l’altro scoprendo il cuore che hanno in comune”.

(di Nina Fabrizio/ANSA)