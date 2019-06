ROMA. – L’Atalanta si rinforza in vista della Champions League e piazza il colpo di giornata, riscattando dal Siviglia l’attaccante colombiano Luis MURIEL. Con le sue caratteristiche di velocità e tecnica, il 28enne va a completare una linea offensiva che già comprende il connazionale ZAPATA, peraltro corteggiato da molte squadre, Gomez e Barrow. Gasperini è a caccia anche di un trequartista, con particolare interesse per VERDI del Napoli ma anche PALACIO che ha già allenato ai tempi del Genoa.

Il Milan chiude l’organigramma dirigenziale ufficializzando l’ingaggio di Frederic Massara come direttore sportivo, che darà definitivo impulso alle operazioni di mercato. Il nuovo ds era con Maldini e Boban a Madrid per un incontro col Real, che secondo il direttore tecnico è foriero di “buone notizie” per Giampaolo. Nel mirino rossonero si sarebbero il giovane e costoso CEBALLOS ma anche l’attaccante MAYORAL, mentre continua il pressing sul Sassuolo per SENSI. In sede si sono visti gli agenti di CUTRONE e SIMIC, dati in uscita.

In casa Juve Sarri sta prendendo le misure e aspetta di incontrare Cristiano Ronaldo per impostare il lavoro, anche se intanto proseguono la trattativa col City per cedere CANCELO e il pressing sullo United per POGBA e sul Psg per RABIOT.

L’Inter di Conte è in piena attività, puntando a chiudere presto gli affari meglio avviati, come quello con la Roma per avere DZEKO e con il Cagliari per BARELLA. Il giovane azzurro trova però interessato anche il club giallorosso e per questo i nerazzurri tengono aperto un canale per Sensi, mentre nel contempo sul Roma-Milano potrebbe salire anche FLORENZI.

A Roma sembra finita l’era di KOLAROV, destinato alla Turchia, in un processo di generale ringiovanimento utile a ridurre anche il monte ingaggi. I giallorossi sono convinti sul viola VERETOUT, che però piace anche al Milan. L’ex tecnico DI FRANCESCO ha rescisso il contratto che lo legava alla Roma fino 2020 e presto firmerà un triennale con la Sampdoria, che intanto ha preso dal Chievo l’esterno destro difensivo DEPAOLI e lavora per prendere dal Genk il centrocampista ucraino MALINOVSKYI.

Il Cagliari sta per riscattare dal Chievo CACCIATORE, mentre il Genoa avrebbe trovato l’accordo con il Launs per il 18enne argentino DE LA VEGA, esterno offensivo che in prospettiva è nel mirino dell’Inter. Il Napoli vuole cedere qualche pedina – come INGLESE, che interessa a Fiorentina e Atalanta, ROG e MARIO RUI – ma intanto riceve invitanti offerte per KOULIBALY e INSIGNE e nel contempo tratta per MANOLAS con la Roma e JAMES RODRIGUEZ col Real, che però potrebbe utilizzare il colombiano per arrivare a NEYMAR, sempre più deciso a lasciare il Paris SG.

Il brasiliano sarebbe forse più propenso a tornare al Barcellona, ma intanto ha postato una foto che lo ritrae insieme a Benzema. Forse un indizio. Dal vortice del mercato si tira fuori il campione del mondo 2010 FERNANDO TORRES, che a 35 anni annuncia il ritiro al termine di una carriera lunga 18. A lungo bandiera dell’Atletico Madrid, Torres ha giocato nel Liverpool, Chelsea e al Milan e da due anni si era trasferito nella J-League giapponese.