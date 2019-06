ROMA. – Un venerdì di libere a Le Castellet per la Ferrari tra la pista e la speranza di riprendersi la vittoria di Sebastian Vettel in Canada. Una speranza alla fine caduta nel vuoto per la Rossa che ha visto respinto il ricorso contro la penalità di 5” nel Gp di Montreal che ha consegnato l’ennesimo successo alla Mercedes di Lewis Hamilton.

I commissari della Fia non hanno infatti ritenuto abbastanza rilevanti e significative le nuove prove raccolte dalla scuderia di Maranello riguardo al taglio della chicane di Vettel e al suo rientro in pista mentre sopraggiungeva la vettura del rivale inglese e campione del mondo.

Il distacco in classifica tra la Mercedes, Hamilton e tutti gli altri resta lo stesso e a quanto visto sul circuito francese anche il gap in pista sembra inalterato. Le Stelle d’Argento hanno infatti dominato le prime e le seconde libere. Al mattino il miglior tempo è stato registrato da Hamilton, mentre nel pomeriggio Valtteri Bottas si è tolto la soddisfazione di finire davanti al compagno di scuderia.

Nella seconda sessione Hamilton, oltre a dover accontentarsi del secondo tempo, ha avuto una piccola disattenzione durante la seconda sessione, quando ha perso la sua W10 in curva 3-4, rovinando le gomme e rientrando in pista davanti a Max Verstappen, leggermente ostacolato. Episodio che potrebbe essere analizzato dai commissari.

Per la Ferrari la seconda sessione ha confermato a grandi linee i valori della prima, con le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel in terza e quarta posizione. Le due SF90 hanno percorso in totale 63 passaggi, 31 con il pilota monegasco e 32 con il tedesco. Leclerc ha ottenuto come miglior tempo 1’31″586, mentre Sebastian ha fermato i cronometri a 1’31″665.

Dando uno sguardo al campionato del mondo di tutti gli altri Lando Norris è stato sorprendente con la sua McLaren. L’inglese delle Frecce d’Argento ha segnato il tempo con gomma dura, e su un asfalto che si sta rivelando abbastanza abrasivo, questo potrebbe essere un fattore in vista della gara. Sesto miglior tempo per Max Verstappen con la Red Bull seguito da Carlos Sainz con l’altra McLaren e Pierre Gasly con la seconda Red Bull.

Undicesimo il pilota italiano della Alfa Romeo Racing Antonio Giovinazzi, dietro al compagno ed ex Ferrarista Kimi Raikkonen. Continua anche in Francia il disastroso momento delle Williams con George Russell penultimo e Robert Kubica ancora una volta fanalino di coda.