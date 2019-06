CARACAS – C’è la consapevolezza che in Venezuela sono tante, troppe le persone in carcere per aver manifestato contro il governo del presidente Maduro ed aver esercitato il diritto al dissenso. Ed è il riconoscimento tacito dell’esistenza di una strategia repressiva costruita a tavolino dalle autorità per conservare il potere. Ecco, questo è quanto si legge, “tra le righe”, nella dichiarazione dell’Alto Commissario dell’Onu per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, a conclusione della sua visita nel Paese.

La richiesta della Bachelet di liberare tutte le persone in carcere, arrestate durante le manifestazioni di protesta, è avvenuta dopo gli incontri della rappresentante dell’Onu con esponenti del Governo, dell’Assemblea Nazionale Costituente, del Parlamento, dell’Opposizione e delle famiglie delle vittime della violazione dei Diritti Umani e dei crimini di Lesa Umanità.

Dalle dichiarazioni della Bachelet, a conclusione della sua visita ufficiale in Venezuela per constatare le continue violazioni dei diritti umani e l’esistenza di una crisi che esige necessariamente un intervento umanitario, anche se assai diplomatiche sono il riconoscimento di una realtà che in molti, fuori e dentro il Paese, cercano inutilmente di negare.

– Il potere Esecutivo – ha detto l’Alto Commissario dell’Onu per i Diritti Umani – ha accettato che funzionari del mio ufficio abbiano accesso ai centri di detenzione per accertare le condizioni dei detenuti e per parlare con loro in privato. Ci è stato promesso, assicurato. Se così non fosse, la faremo sapere.

Bachelet, che si è riunita con numerose vittime della violenza di Stato, e con i familiari di cittadini arrestati e torturati, ha assicurato che “continuerà a lavorare affinché si faccia giustizia”.

La funzionaria dell’Onu, dopo aver auspicato che il paese possa trovare soluzioni alla crisi attraverso il dialogo e sottolineato che una delle sue responsabilità è “dare voce a chi non ha voce” e di interagire con i diversi attori del Paese, ha manifestato preoccupazione per le sanzioni economiche imposte alla holding petrolifera nazionale, per le pesanti ripercussioni che ha sull’economia del Paese, quindi, sui cittadini.

– Mi è stato chiesto di non dimenticarmi del Venezuela – ha detto -. Non mi dimenticherò.

E ha assicurato che nella sua relazione sul rispetto dei Diritti Umani in Venezuela vi saranno tante informazioni basate su fatti reali e analisi obiettive relative temi pertinenti l’ufficio che dirige.