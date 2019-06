(ANSA) – ISTANBUL, 22 GIU – Si conclude nel pomeriggio la campagna elettorale a Istanbul per la ripetizione domani del voto per l’elezione del sindaco, dopo il controverso annullamento della vittoria del candidato dell’opposizione Chp Ekrem Imamoglu nelle amministrative del 31 marzo. Il principale sfidante del sindaco esautorato sarà ancora una volta l’ex premier Binali Yildirim dell’Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, che fu sconfitto per appena 13.729 preferenze. Secondo la maggioranza dei sondaggi, il vantaggio di Imamoglu appare in crescita, ma si attende comunque un testa a testa, viste le stime sui molti elettori indecisi. Il candidato del Chp, sostenuto da diversi altri partiti di opposizione, concluderà la sua campagna alle 16 locali (le 15 in Italia) nella piazza di Uskudar, cruciale quartiere conteso sulla sponda asiatica del Bosforo, dove Erdogan ha la sua residenza. Nelle ultime ore, Yildirim si è invece concentrato su appelli al voto in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche.