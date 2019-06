(ANSA) – TRENTO, 22 GIU – E’ deceduta all’ospedale Santa Chiara di Trento una turista tedesca di appena 22 anni, che giovedì scorso aveva subito un colpo di calore durante la scalata di una via ferrata sul monte Casale. Come riporta il quotidiano L’Adige, la giovane stava affrontando la lunga e difficile via “Che Guevara”, quando è stata colpita da un malore. In gravi condizioni è stata trasportata in elicottero all’ospedale. Il cuore non ha però retto e la 22enne è morta ieri, nonostante le cure dei medici.