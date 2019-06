(ANSA) – MILANO, 22 GIU – Il Comune di Milano chiede di continuare l’accoglienza dei migranti all’interno del sistema Sprar, oggi chiamato Siproimi, dedicato a chi è titolare di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati, ma fa appello al governo perché, dopo l’entrata di vigore del decreto Sicurezza, “definisca le regole”. “Il sistema milanese di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati, che negli anni ha dimostrato di poter essere un modello virtuoso per tutto il Paese, – ha spiegato in una nota l’assessore alle Politiche sociali del Comune, Pierfrancesco Majorino – viene messo in difficoltà per il silenzio colpevole del ministero dell’Interno che, dopo aver approvato un decreto sicurezza che di fatto cancellava lo Sprar, ha omesso di definire le nuove regole, abbandonando gli enti locali in un limbo di incertezze e costringendoli a non chiudere i grandi centri dove si rischia di fare male integrazione”. Il ministro Salvini “vuole i migranti col cappellino in giro per la città a fare l’elemosina. Il suo è un disegno politico chiaro e lucido: meno integrazione produce maggiore sensazione di insicurezza. Un disegno politico dannosissimo”, ha aggiunto l’assessore. “È una posizione sconcertante che sta mettendo a dura prova il sistema milanese che finora ha retto molto bene, anche durante l’emergenza sbarchi – ha concluso -. L’amministrazione si riserva di valutare l’adesione ai nuovi progetti di accoglienza Siproimi quando il ministro Salvini si degnerà di comunicarci le regole di ingaggio perché non siamo disposti a prestare il fianco a chi vuole un’integrazione di serie B”.